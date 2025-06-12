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Spor

Resmi açıklama geldi! Kevin De Bruyne imzayı attı

Sezon sonu itibariyle Manchester City'den ayrılan Kevin De Bryune, İtalyan ekibi Napoli ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Kevin De Bruyne imzayı attı
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Serie A ekibi Napoli, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne transferini resmen açıkladı.

Manchester City ile geçirdiği 10 yılda sayısız başarı yaşayan Belçikalı orta saha, İtalyan ekibiyle yeni bir maceraya atılıyor.

Napoli Kevin De Bruyne ile 2+1 yıllığına anlaştı. De Bruyne Napoli'de yıllık 6 Milyon euro kazanacak.

De Bruyne'nin kısa süre içinde Napoli'ye katılması ve takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Manchester City ile bu sezon toplamda 40 maça çıkan De Bruyne, 6 gol atıp 8 kere de asist yaptı.

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