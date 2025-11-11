İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Resmi açıklama geldi! Lamine Yamal Türkiye maçında yok

İspanya'da Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

11 Kasım 2025 Salı 12:56
Resmi açıklama geldi! Lamine Yamal Türkiye maçında yok
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Lamine Yamal'ın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Yamal'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Gürcistan maçlarında olmayacağı açıklandı.

İşte İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"RFEF Tıbbi Servisleri, 10 Kasım Pazartesi günü saat 13:47'de, milli takımın resmi kampının başladığı gün, Lamine Yamal'ın aynı sabah pubis bölgesindeki rahatsızlığının tedavisi için invaziv bir radyofrekans prosedürüne tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlıklarını dile getirmek istemektedir.

Söz konusu prosedür, milli takımın sağlık ekibine önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilmiş olup, prosedürün ayrıntıları ancak dün gece saat 22:40'ta alınan ve 7-10 gün dinlenme önerisini içeren bir raporla öğrenilmiştir.

Bu durum karşısında, oyuncunun sağlığı, güvenliği ve refahını her zaman ön planda tutan İspanya Futbol Federasyonu, oyuncuyu mevcut kadrodan çıkarma kararı almıştır.

Oyuncunun durumunun olumlu yönde gelişeceğini umuyor ve hızlı ve tam bir iyileşme diliyoruz."

