Resmi açıklama geldi! Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dalcı'nın kısa süre içerisinde takımın başında çalışmalara başlayacağı bildirildi.

MANİSA FK'DA İKİNCİ DALCI DÖNEMİ

Manisa FK'nın yeni Teknik Direktörü Mustafa Dalcı 2023-2024 sezonunda da yaklaşık 3 aylık kısa bir dönemde Manisa FK'nın teknik direktörlük görevini üstlenmişti. 3 aylık süreçte Dalcı'nın yönetimindeki Manisa FK, ligde oynadığı 12 maçta, 3 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.