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Spor

Resmi açıklama geldi! Marc Cucurella, Real Madrid'de

İspanya La Liga ekibi REal Madrid başarılı sol bek oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Marc Cucurella, Real Madrid'de
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Real Madrid., sol bek Marc Cucurella transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi, oyuncunun bonservisi için Chelsea FC ile 55 milyon euro sabit ücret ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Transferin toplam maliyetinin 60 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Cucurella'nın 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Böylece İspanyol sol bek, önümüzdeki altı sezon boyunca Madrid ekibinin formasını giyecek.

Real Madrid'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, önümüzdeki altı sezon boyunca, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak."

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