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Spor

Resmi açıklama geldi! Marius Sumudica, Türkiye'ye geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

6 Eylül 2023 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Marius Sumudica, Türkiye'ye geri döndü
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Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica yeniden Türkiye'ye döndü.

MARİUS SUMUDİCA, GAZİANTEP'TE

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK eski teknik direktörü Marius Sumudica'yı resmen açıkladı.

İşte Gaziantep FK'nın yaptığı açıklama;

'Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

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