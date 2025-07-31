İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6634
  • EURO
    46,5204
  • ALTIN
    4299.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Nelson Semedo, Fenerbahçe'de
Spor

Resmi açıklama geldi! Nelson Semedo, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe sağ bek transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertliler, Nelson Semedo ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Nelson Semedo, Fenerbahçe'de
ABONE OL

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.

Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU

Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."

PERFORMANSI

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.