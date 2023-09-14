İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9506
  • EURO
    28,8129
  • ALTIN
    1654.54
  • BIST100
    8077.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK'da
Spor

Resmi açıklama geldi! Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK'da

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK'da
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kariyerinde toplam 245 resmi maça çıkarak 33 gol, 23 asistlik performans gösteren 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2018-2019 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımızın Süper Lig'e çıkmasında büyük emekleri olan Oğulcan, Başkanımız Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyelerimiz Uğur Tosun ve Mustafa Kara'nın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.