İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Samsunspor, Taylan Antalyalı'ya talip oldu
Spor

Resmi açıklama geldi! Samsunspor, Taylan Antalyalı'ya talip oldu

Bonservisi Galatasaray'da bulunan yetenekli futbolcu Taylan Antalyalı için Süper Lig'in yeni ismi Samsunspor sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Samsunspor, Taylan Antalyalı'ya talip oldu
ABONE OL

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, Sarı-Lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Ankaragücü, Taylan Antalyalı için Galatasaray'la görüşme gerçekleştirirken oyuncunun bir talibi daha çıktı.

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Samsunspor, Taylan Antalyalı için resmi temaslara başladı.

TRT Spor'a konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'yı istediklerini ve Galatasaray'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'ya yurt dışından da taliplerin olduğunu belirtmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile ligde 31 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.