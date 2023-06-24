Resmi açıklama geldi! Samsunspor, Taylan Antalyalı'ya talip oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, Sarı-Lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Ankaragücü, Taylan Antalyalı için Galatasaray'la görüşme gerçekleştirirken oyuncunun bir talibi daha çıktı.

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Samsunspor, Taylan Antalyalı için resmi temaslara başladı.

TRT Spor'a konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'yı istediklerini ve Galatasaray'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'ya yurt dışından da taliplerin olduğunu belirtmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile ligde 31 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.