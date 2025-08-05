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Spor

Resmi açıklama geldi! TFF'den 3 maç için erteleme kararı

TFF, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmalarını, Avrupa maçları nedeniyle erteledi. İşte detaylar...

AA5 Ağustos 2025 Salı 15:49 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! TFF'den 3 maç için erteleme kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarını erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

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