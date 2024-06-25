Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi biten Borna Barisic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor, Barisic'e 1.5 milyon euro yıllık ücret ve 330 bin euro imza parası ödeyecek.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."