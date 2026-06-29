İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6406
  • EURO
    53,3353
  • ALTIN
    6041.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti
Spor

Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı forvet, yeni sezonda St. Petersburg ekibinin formasını giyecek.

BEYZA NUR YILMAZ29 Haziran 2026 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti
ABONE OL

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Trabzonspor forması giyen Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile Trabzonspor arasında Felipe Augusto'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun artık mavi-beyazlı ekibin formasını giyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Zenit, Felipe Augusto'yu St. Petersburg'da karşılıyor. Kendisine mavi-beyazlı formayla bol gollü ve başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.