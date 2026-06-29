Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Trabzonspor forması giyen Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile Trabzonspor arasında Felipe Augusto'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun artık mavi-beyazlı ekibin formasını giyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Zenit, Felipe Augusto'yu St. Petersburg'da karşılıyor. Kendisine mavi-beyazlı formayla bol gollü ve başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.