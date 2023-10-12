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Spor

Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi

Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayırıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen duyurdu. İşte detaylar...

12 Ekim 2023 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi
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Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana takımı çalıştıran Nenad Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şirketimiz ile Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir..."

1.6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, yapılan anlaşma gereğince Hırvat teknik adama sözleşme feshinin karşılığında 1.6 milyon euro ödeme gerçekleştirecek.

1.5 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti. Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu. Bjelica, Bordo-Mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.

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