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Spor

Resmi açıklama geldi! Türkiye Kupası finaline yabancı VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray final maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Türkiye Kupası finaline yabancı VAR
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MHK, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacağını duyurdu.

Final maçında orta hakem olarak Cihan Aydın görev yapacak.

MHK'nin açıklaması şu şekilde:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak."

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