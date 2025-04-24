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Spor

Resmi açıklama geldi! UEFA'dan sonra şimdi de FIFA

UEFA İstanbul Ofisi açılış töreninde konuşan TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar sorumlusu Mecnun Otyakmaz önemli açıklamalarda bulundu. Futbolla ilgili son gelişmelerden bahseden Mecnun Otyakmaz 'UEFA'nın ardından, FIFA için de bir ofis açılması konusunda sona yaklaşıyoruz.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan sonra şimdi de FIFA
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TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar sorumlusu Mecnun Otyakmaz, UEFA'nın İstanbul'da açtığı ofisin açılış töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, UEFA'nın ofisi için, "Önümüzde önemli maç programı var. Bunlar önemli karşılaşmalar. İşlerimizin ilerlemesinde bu temsilciliğin çok önemli katkısı olacak. Hafta içinde bir görev dağılımı oldu. Milli takımlardan sorumlu yönetici oldum. Bu işi yürüteceğiz. Hedefimiz inşallah takımımızı Amerika'ya götürmek ve o heyecanı yaşamak." dedi.

Mecnun Otyakmaz, sözlerine, "UEFA'nın ardından, İstiklal Caddesi'ndeki tarihi binamızda FIFA için de bir ofis açılması konusunda sona yaklaşıyoruz." diye devam etti.

Mecnun Otyakmaz, "Ankara'daki stadyum 2027 Konferans Ligi finaline yetişecek mi?" sorusunun ardından, "Stadyum çalışmaları devam ediyor. Umarım o finale yetişecek. Yetişmezse bile ülkemiz, stadyum açısından zengin bir ülke. Böyle bir sorun gözükmüyor." diye konuştu.

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