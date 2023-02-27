Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi, Süper Lig'de şampiyon apoletli Ersun Yanal'ı takımın başına getirdi.

Ersun Yanal ile yapılan imza töreninde Francesco Farioli de yer aldı.

FARİOLİ İLE 22 MAÇTA 6 GALİBİYET



Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.

Yanal, 2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte Alanyaspor'un paylaşımı: