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Spor

Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 3 yıllığına Bodrum FK'da

Volkan Demirel, 8 ay aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. 43 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İşte detaylar...

30 Ekim 2024 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Volkan Demirel 3 yıllığına Bodrum FK'da
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Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.

Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL, 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK MAÇINDA RAKİBİ ALANYASPOR

Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

BODRUM FK 13. SIRADA

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.

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