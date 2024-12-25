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Spor

Resmi açıklama geldi! Yusuf Sarı'nın yeni adresi Başakşehir

Süper Lig ekibi Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. Turuncu lacivertli ekip, 26 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar...

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Yusuf Sarı'nın yeni adresi Başakşehir
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SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, son olarak Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. Başakşehir FK, 26 yaşındaki sağ kanat ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu transferle ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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