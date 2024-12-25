SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, son olarak Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. Başakşehir FK, 26 yaşındaki sağ kanat ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu transferle ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."