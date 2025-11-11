İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

Resmi açıklama geldi! Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı

PFDK, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek. İşte detaylar...

AKŞAM11 Kasım 2025 Salı 09:03 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün dosyasını incelediğini ve idari tedbirin kaldırılarak yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada: "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Böylelikle "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek.

