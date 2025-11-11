Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün dosyasını incelediğini ve idari tedbirin kaldırılarak yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada: "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Böylelikle "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek.