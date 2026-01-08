İSTANBUL 17°C / 3°C
Resmi açıklama! İşte dev derbinin hakemi...

Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen dev derbi öncesinde, mücadelenin hakemi de belli oldu.

8 Ocak 2026 Perşembe 18:13
Resmi açıklama! İşte dev derbinin hakemi...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Turkcel Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.

Meler, bu sezon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe'nin de Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

