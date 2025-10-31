İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Resmi açıklama! Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İstanbul ekibinde göreve gelen isim de belli oldu.

Haber Merkezi31 Ekim 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Resmi açıklama! Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör değişimi yaşandı. İstanbul ekibi, Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Fatih Karagümrük'te göreve gelen isim de belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük, Licka ile ayrılığın ardından yeni teknik direktörünü de açıkladı.

İstanbul ekibi, Licka sonrası takımı geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Onur Can Korkmaz ile yola devam edileceğini duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

