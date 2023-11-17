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Spor

Resmi açıklama! Türkiye maçında yok

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann, kaleci Ter Stegen'in sırt ağrıları nedeniyle Türkiye ve Avusturya maçlarını kaçıracağını açıkladı.

17 Kasım 2023 Cuma 20:12 - Güncelleme:
Resmi açıklama! Türkiye maçında yok
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Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann, Cumartesi günü karşılaşacakları Türkiye maçı öncesi konuştu.

Alman antrenör maçla ilgili olarak, 'Hazırlıklarımızı ciddiyetle sürdürdük. Güzel bir atmosfer ve karşılaşma olacağını düşünüyorum.' dedi.

Nagelsmann ayrıca "Ter Stegen, şiddetli sırt ağrısı nedeniyle Türkiye ve Avusturya maçlarını kaçıracak. Cumartesi günü kamptan ayrılarak Barcelona'ya gidecek. Umarım bir an önce iyileşir ve tekrar sahalara döner." ifadelerini kullandı.

Almanya ile Türkiye, Cumartesi akşamı saat 22:45'te karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın hazırlık maçı kadrosu şu şekildeydi;

KALECİ: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Leipzig), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

DEFANS: Robin Gosens (1. FC Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid CF), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Malick Thiaw (AC Milan)

ORTA SAHA: Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern Münih), Pascal Groß (Brighton & Hova Albion FC), İlkay Gündoğan (FC Barcelona), Kai Havertz (Arsenal FC), Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Joshua Kimmich (FC Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (FC Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

FORVET: Marvin Ducksch (SV Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (FC Bayern Münih), Thomas Müller (FC Bayern Münih)

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