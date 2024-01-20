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Spor

Resmi görüşmeler başladı! Angelino için ayrılık çok yakın

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı için göndermek istediği Angelino'da mutlu sona çok yakın. Serie A'dan üç kulüp ile görüşmeleri devam eden oyuncunun kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

20 Ocak 2024 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
Resmi görüşmeler başladı! Angelino için ayrılık çok yakın
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun yeni takımı artık netleşiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol oyuncunun temsilcisi Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı.

KULÜP BULURSA FESİH

Habere göre, Angelino kendisine kulüp bulursa Leipzig, Galatasaray ile arasında olan anlaşmayı feshedecek ve ayrılığa izin verecek.

İNDİRİME DE GİDECEK

Öte yandan Alman kulübü, yapılan anlaşmadaki kiralama bedelinde de indirime gidecek.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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