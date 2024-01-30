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Spor

Resmi: Pendikspor yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Paraguaylı futbolcu Oscar Romero ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA30 Ocak 2024 Salı 20:31 - Güncelleme:
Resmi: Pendikspor yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Paraguaylı futbolcu Oscar Romero ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Paraguaylı orta saha, Pendikspor formasıyla 14 maçta 4 gol kaydetti.

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