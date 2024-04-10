İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2689
  • EURO
    34,768
  • ALTIN
    2417.67
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi teklif geldi! Semih Kılıçsoy'a Bundesliga'dan talip
Spor

Resmi teklif geldi! Semih Kılıçsoy'a Bundesliga'dan talip

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Başarılı golcü için siyah-beyazlılara Almanya Bundesliga ekibinden resmi teklif geldi.

Takvim10 Nisan 2024 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Resmi teklif geldi! Semih Kılıçsoy'a Bundesliga'dan talip
ABONE OL

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Semih Kılıçsoy ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALMANYA'DA 9 MİLYON EURO

Kartal'ın 18 yaşındaki golcüsüne Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt talip oldu. Alman ekibinin geçtiğimiz günlerde Semih için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve 9 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirlendi. Beşiktaş yönetimimn ise bu teklifi direk reddettiği ve Semih'in takımda kalmasını planladığı ifade edildi.

BEKLENTİ 25-30 MİLYON EURO

Yönetimin, ilk hedefinin Semih'i önümüzdeki sezon da kadroda tutmak istediği, ancak 25-30 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. Adı Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılan Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Beşiktaş ile kontratı 2028'de sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.