Gol yollarında sıkıntı çeken Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde bu krizi çözmek istiyor. Rashica ve Muçi'den yeterli katkıyı alamayan Ole Gunnar Solskjaer, kanat mevkiisine takviye yapılmasını talep etti. Serdar Adalı ve ekibi bu doğrultuda planlarını yaptı. İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için resmi teklifte bulundu.

Genç oyuncunun Beşiktaş'ı değerlendirdiği bildirildi. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Sparta Prag, Partizan altyapısı çıkışlı olan 26 yaşındaki Sırp oyuncuyu bu sezonun başında 2.3 milyon euro bedelle Fransız ekibi Toulouse'den transfer etti. Genç kanat oyuncusu çıktığı 25 maçta 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 gol ve 2 asistle dikkat çeken Birmancevic'in 7.5 milyon euro değeri var.