Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan ve Çağlar Söyüncü için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Atletico Madrid'de oynayan milli stoper Çağlar Söyüncü'nün transferi için bir süredir Madrid'de transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu gece 00.05'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.

RESMİ TEKLİF YAPILDI, CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de İspanyol ekibi ile görüşmeler tamamlandı. Oyuncunun kulübüne resmi teklif yapıldı. Atletico'nun vereceği cevap bekleniyor.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Kısa süre içerisinde Çağlar Söyüncü durumu netleşecek.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.