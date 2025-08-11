İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'de Oleksandr Zinchenko gelişmesi

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:30
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'de Oleksandr Zinchenko gelişmesi
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'nun transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcunun transferi için Arsenal'e resmi teklifte bulundu.

MOURINHO HEMEN İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor.

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

