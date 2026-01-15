İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Resmi teklif yapıldı! Youssef En-Nesyri ile veda yakın

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerden olan Youssef En-Nesyri'nin talipleri çoğalıyor. Nottingham Forest ve Everton ile adı geçen Faslı golcü için İtalyan devi Napoli'nin resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Detaylar haberde...

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 01:15 - Güncelleme:
Resmi teklif yapıldı! Youssef En-Nesyri ile veda yakın
Fenerbahçe, geçen sezon Sevilla'dan transfer edilen Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmayı olanlıyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli yıldızı ile Nottingham Forest ve Everton ilgileniyor. Ancak İtalya'dan Faslı futbolcu için resmi teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli, Fenerbahçe ile temasa geçti ve resmi teklifini sundu. Napoli, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontrato bulunan En-Nesyri'nin, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

