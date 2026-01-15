Fenerbahçe, geçen sezon Sevilla'dan transfer edilen Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmayı olanlıyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli yıldızı ile Nottingham Forest ve Everton ilgileniyor. Ancak İtalya'dan Faslı futbolcu için resmi teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli, Fenerbahçe ile temasa geçti ve resmi teklifini sundu. Napoli, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontrato bulunan En-Nesyri'nin, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.