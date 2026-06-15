İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2815
  • EURO
    53,7852
  • ALTIN
    6490.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi temaslar başladı! Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara hamlesi
Spor

Resmi temaslar başladı! Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara hamlesi

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Kassoum Ouattara için düğmeye bastı. İşte detaylar...

TRT Spor15 Haziran 2026 Pazartesi 17:08 - Güncelleme:
Resmi temaslar başladı! Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara hamlesi
ABONE OL

Beşiktaş'ta transfer arayışları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, özellikle savunmanın soluna takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın gündemdeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Kassoum Ouattara oldu.

Futbol Direktörü Önder Özen ve transfer komitesinin uzun süredir takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı.

Yönetimin, Monaco kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Siyah beyazlılar, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bir hamle olarak görülen Ouattara transferini, uygun şartlarda sonuçlandırmak istiyor.

Fransız ekibi, genç oyuncusu için 12 milyon avro bonservis talep ediyor. Rakamı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek amacında. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Kassoum Ouattara geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asist yaptı. Beşiktaş, teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek transferini yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce tamamlamayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.