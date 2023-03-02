Resti çekti! Serdar Dursun sonunda patladı

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulamayan Serdar Dursun sonunda patladı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin skor yükünü sırtlayan milli golcü Serdar Dursun, yönetime resti çekti.

SERDAR DURSUN, GEÇEN SEZON EN GOLCÜ İSİMDİ

2021'in yazında Darmstadt'tan bedelsiz olarak transfer edilen Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin en golcü ismi olmuştu. 31 yaşındaki tecrübeli golcü, attığı 15 golle sarı-lacivertlilerde en beğenilen isimlerden biri olmuştu.

JORGE JESUS YÖNETİMİNDE KULÜBEYE HAPSOLDU

Bu sezon teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelmesiyle Serdar Dursun, adeta yedek kulübesine hapsoldu. Tecrübeli milli golcü, Portekizli çalıştırıcıda istediği forma şansını bir türlü yakalayamadı. Dursun, süre olarak Michy Batshuayi, Joshua King ve Enner Valencia'nın çok çok gerisinde yer aldı.

SONUNDA PATLADI! RESTİ ÇEKTİ...

Bir türlü istediği şansı bulamayan Serdar Dursun sonunda patladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Serdar Dursun'un sarı-lacivertli yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum." dediği kaydedildi.



2 TALİBİ VAR

Öte yandan haberde, Serdar Dursun için Rusya Ligi takımlarından Khimki'nin ısrarının sürdüğü, Polonya takımlarından R.Czestochowa'nın da milli golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıkan Serdar Dursun, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Yalnızca 554 dakika sahada kalan 31 yaşındaki milli golcü, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.