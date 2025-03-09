Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor - Göztepe maçında talihsiz bir an yaşandı.
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
YERİNE GİRDİĞİ OYUNCU DA HASTENEYE KALDIRILDI
Sivasspor'da 4. dakikada Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Sırp futbolcu Veljko Simic, sakatlandı ve 32. dakikada ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SİVASSPOR'DAN MANAJ AÇIKLAMASI
Sivasspor, Rey Manaj'ın durumunu ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir.
Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır.
Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.