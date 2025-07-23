Rey Manaj, Sivasspor'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, taraflar 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın.

2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnavut forvet, Al Sharjah ile kişisel şartlarda da büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SİVASSPOR KARNESİ

Sivasspor formasıyla 63 resmi maça çıkan Rey Manaj, 34 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.