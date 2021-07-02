Rezan Epözdemir'den Fatih Terim açıklaması

DHA 2 Temmuz 2021 Cuma 23:25 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:25

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, "Galatasaray'ın yarınlarını, umutlarını, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Burak Elmas'ın da bakış açısı ve perspektifi bu. Çok kısa sürede sağlıksız transferler yapmaktansa Galatasaray'ın önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonunu ortaya koyan bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Sevgili hocamız Fatih Terim ile çok ciddi bir birliktelik ve çalışma var. Çok kısa sürede transferlerle ilgili gerekli hukuki, fiili adımları atacağız. Biliyorsunuz bu konuda hukuki engellerimiz de vardı. Dün akşam itibariyle onları çözdük, nihayete erdirdik. Çok ciddi sorunlarımız vardı. Kısa sürede transferler gelecek, Galatasaraylılar müsterih olsun" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yaşanan hukuki süreçler hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer konusuyla ilgili görüşlerini paylaşan Epözdemir, kısa sürede transferlerin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. Transfer konusunda hukuki engelleri kaldırdıklarını söyleyen Epözdemir, "Olağanüstü bir çalışma süreci içerisindeyiz. Sayın başkanımız ve kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte akşam 11'lere kadar çalışıyoruz.

Galatasaray'ın çözülmesi gereken çok önemli, devasa sorunları var. Arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Adım adım ilerliyoruz. Çok müspet gelişmeler de oldu bu on günlük periyot içerisinde. Futbol şubesi direkt sayın başkana bağlı. Fatih hocamızla sayın başkanımız birlikte çalışıyorlar. Çok ciddi projeler üretiyorlar. Orada olağanüstü bir birliktelik var açıkçası. Tabiri caizse bir bahar havası var Florya'da da. Sayın başkan birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. İhtiyaç olduğu sürece bizden de katkı istiyor. Yönetim kurulu üyelerimizden keza benzer yardımlar istiyor.

Tabii biz kısa erimli pragmatizm kaygı ve semptomlarla sonuç almak yerine Galatasaray'ın geleceğini kurumsal temellerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir başarıyı ve istikrarı yakalama niyet ve irademiz var. Bunun için de 3 yıllık bir projeksiyonumuz var. Galatasaray'ın yarınlarını, umutlarını, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Burak Elmas'ın da bakış açısı ve perspektifi bu. Çok kısa sürede sağlıksız transferler yapmaktansa Galatasaray'ın önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonunu ortaya koyan bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Sevgili hocamız Fatih Terim ile çok ciddi bir birliktelik ve çalışma var. Çok kısa sürede transferlerle ilgili gerekli hukuki, fiili adımları atacağız. Biliyorsunuz bu konuda hukuki engellerimiz de vardı. Dün akşam itibariyle onları çözdük, nihayete erdirdik.

Çok ciddi sorunlarımız vardı. Kısa sürede transferler gelecek, Galatasaraylılar müsterih olsun. Çok kısa sürede onların da arzu ettiği, Galatasaray'ın önümüzdeki 3 yılını inşa edecek, geleceğini, umutlarını güvence altına alacak transferler mutlaka gelecektir. Bizim amacımız kısa erimli adımlar değil de tamamen uzun soluklu kurumsal bir anlayışı egemen kılmak" diye konuştu.

"FATİH HOCAMIZLA EN KISA ZAMANDA İMZALARI ATACAĞIZ"

Teknik direktör Fatih Terim ile imzaların yakın zamanda atılacağını vurgulayan Rezan Epözdemir, "Sayın başkanımız başkan seçildikten hemen sonra hocamızı aradı. Hocamız Divan kurulu üyesi, Galatasaray efsanelerinden biri. Sayın başkanımız geçmişte de kendisiyle çalıştı. Başkanımızın 25 yıllık bir tecrübesi var geçmişten gelen. Galatasaray'ın kurumsal hafızalarından bir tanesi genç yaşına rağmen. Sayın hocamız da sağ olsun Galatasaray için ciddi bir fedakârlık yaptı. Her Galatasaray'ın göstermesi gereken feraseti gösterdi ve Galatasaray efsanesi olarak geldi Florya'da çalışıyor. Fiili ve fiziki imzaların ehemmiyeti yok önemli olan gönüllerdeki imza. Bu konuda bir sorun, sıkıntı yok. Dediğim gibi dün itibariyle hukuki sıkıntıları aştık. En kısa sürede meseleyi resmiyete dökeceğiz. Önemli olan gönüllerde imzanın atılması. Florya'da bir bahar havası var. Hocamız, Sayın başkanımız olağanüstü bir uyum içerisinde kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. En kısa sürede imza gelecektir" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN KURUMSAL TEMELLERİNİ İNŞAA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray'a geçmiş dönemlerde kesilen vergi cezalarından bazılarını iptal ettirdiklerini ve kalan borçlar üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Rezan Epözdemir, "Son olarak sizin atıf yaptığınız aslında transferlerin gecikmesi meselesi sosyal medyada konuşuluyor. Biz oradaki reaksiyonu değil de Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal temellerini inşaa etmeye, üç yıllık bir projeksiyonu egemen kılmaya çalışıyoruz. Ancak bizim hukuki problemlerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi; transfer tahtamız kapalıydı. Niçin kapalıydı? Galatasaray'ın 370 milyon TL vergi borcu ve vergi cezası kesilmişti. Bunlar üç ayrı mahkemede yargılama konusu olmuş ve yargılama devam ediyor... 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin derneklerden Sportif A.Ş.'ye locaların devri, loca ve VIP koltukların devrine ilişkin cezalı tadilat yapılmış. Vergi daireleri, bu bir kiralamadır diyor ve toplam 370 milyonluk vergi borcu kesmiş. Bunlar dava edilmiş. Dava süreçleri sürüyor. UEFA nezdinde bunlar bizi sıkıntıya sokabilirdi. Yine 20 milyon TL'lik 2018 yılına ait bir stopaj cezası kesilmişti. Onun da davası açılmıştı mahkemeler nezdinde. Güzel bir haber verelim Galatasaraylılara; bu on günlük süreçte hukuk ekibimizle birlikte yaptığımız çok yoğun çalışmalarımız neticesinde öncelikle bu 20 milyon TL'lik iki mahkemede yürüyen, stopaj cezalarını iptal ettirdik. Dolayısıyla Galatasaray tüzel kişiliği ve iştirak şirketleri Sportif A.Ş. bu 20 milyon TL'lik vergi yükünden an itibarıyla kurtulmuş oldu. Yine 153 milyon TL'lik bu saydığım 370 milyonluk borcun bir dosyası (en büyük 153, 110 ve 100 milyonluk) vergi cezasını Vergi Mahkemesi'nde iptal ettirmiş olduk. Bu karar da bize ulaştı. Bu on günlük süreçte ciddi bir çalışma yürüttük ve bize nasip oldu. Diğer iki dosyada süreç sürüyor. Onlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Umut ediyorum onlarla ilgili de müspet sonuç alacağız. Sadece vergi borçlarından toplamda 173 milyonu biz göreve geldikten sonra, bizim yönetimimiz iptal etti. Bu da Galatasaraylılar için çok kıymetli olsa gerek diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAYLILAR MÜSTERİH OLSUNLAR"

Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Çaykur Rizespor'a ödenmesi gereken 1 milyon 400 bin Euro'luk tazminat için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiklerini ve bunun kabul edildiğini belirten Epözdemir, "İkinci mesele transfer yasağında bir Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan problemimiz vardı. Tudor ile ilgili kesinleşmiş, ödenmesi gereken 840 bin Euro'luk bir borç vardı. Transfer tahtamız bu yüzden kapalıydı. Onu ödedik. Oğulcan Çağlayan bakımından da yaklaşık 1 milyon 400 bin Euro'luk Rizespor ile bir hukuki itilaf vardı. UÇK'dan karar çıkmıştı. Tahkim de onamış. Dolayısıyla transfer tahtamız 1 milyon 400 bin Euro'luk bu tazminat nedeniyle kapalıydı. Dolayısıyla biz önce TFF Yönetim Kurulu'na başvurduk. Tahkim Kurulu'na başvurduk. Bu konuda da bir müjdeli haber vereyim: Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti. Bunun çekişmeli bir alacak olduğunu iddia ettik. Belki de Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir karar oldu. Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti ve transfer yasağımızı kaldırdı. Sosyal medyada konuşulan 'ön tedbir' ifadesi doğru bir hukuk tabiri değil, transfer yasağımız kaldırılması kararı verildi. Biz Tahkim Kurulu'nun mali sonuçları olan kararlarının, adli yargıya açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Yargıtay'ın da böyle kararları var. İstinaf mahkemesinde Oğulcan ile ilgili karara itiraz ettik. Oradan da daha önce emsali olmayan Tahkim Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olmadığından bahisle adli yargılanma, silahların eşitliği prensibi nedeniyle bu kararı da iptal ettirmek için çabamız var. Olursa da Türk futbol tarihinde, en azından futbol disiplin yargılaması açısından kararları bakımından bir emsal olacaktır. Bunu da istinaf mahkemesine taşıdık. Süreç devam ediyor. Lisans kuruluna çekişmeli Oğulcan Çağlayan dosyası ile ilgili dün itibarıyla başvurduk. Oradan da onayımızı aldık. UEFA nezdinde hem Türkçe hem İngilizce bu devam eden vergi yargılamasına konu olan 370 milyonluk dosya ile ilgili kazandığımız dosya dahil olmak üzere sonra Tudor ve Oğulcan dosyası ile ilgili bilgi verdik. Türkçe ve İngilizce olarak onaylarımızı aldık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray'ın transfer yasağı bu hukuki gelişmeler neticesinde, Yönetimimizin başvurularıyla kalktı. Dün akşam itibarıyla Lisans Kurulu'ndan da takımımız için gerekli onaylar alındı. UEFA nezdinde bir sorun yok. An itibarıyla artık transferlerin resmiyete döküleceği günler yaşanabilecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. Başkanımız ve hocamız çok çalışıyorlar. Bizler de kendilerine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. En kısa sürede bu transferler resmiyete dökülecek" ifadelerini kullandı.

"IŞITAN GÜN'ÜN ARKASINDAYIZ"

Işıtan Gün ile ilgili spekülasyonlara cevap veren Epözdemir: "Biz bu haberlerin, sosyal medya paylaşımlarının, bilinçli ve kötü niyetle hasmane tavırlar içerisinde belli odaklar tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Sayın Işıtan Gün, bizim çok kıymetli ve çok değerli bir Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız. Biz Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi olarak arkasındayız sonuna kadar. Sayın Işıtan Gün hem Türk futbolunda hem dünya futbolunda kendini kanıtlamış, çok önemli çalışmalarıyla bilinen bir futbol aktörü aynı zamanda. Biz kendisinin arkasındayız. Bunlar hasmane tavırlarla dermeyan edilen iddialar bunu vurgulamak isterim. Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar arkasındayız. Gerçek dışı, hukuktan yoksun ve mesnetsiz iddialar... Şartlar oluşursa kendisi de uygun görürse Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak gerekli hak arama özgürlüklerini uygulayarak, hukuki yollara da başvururuz. Ama taraftarlarımız da futbol kamuoyu da bu tip gerçek dışı, kerameti kendinden menkul beyanlara haberlere, sansasyonel kaygılarla kaleme alınmış haberlere itibar etmesinler" diye konuştu.

"DÜN AKŞAM İTİBARIYLA TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI"

Transfer haberleri alabilecekler mi? Müjdeli haberler gelecek mi sorusuna Epözdemir: "Bir kez daha ifade edeyim. 153 milyon TL'lik 2012 yılına ait loca ve VIP koltuk satışları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü'ne kesilen vergi cezasını mahkeme kararıyla 10 gün içerisinde iptal ettirdik. Tudor ile ilgili olan yükümlülüğümüzü kesinleşmiş kararı ifa ettik ve ödedik. Kıymetli sporcumuz Oğulcan ile ilgili Tahkim Kurulu'ndan transfer yasağını kaldırdık ve konuyu da yargıya taşıdık. Lisans kurulundan da dün itibarıyla yazımız geldi. UEFA'yla da her iki dilde yazışmalarımızı yaptık. Oradan da onaylarımızı aldık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray'ın transfer tahtası açılmış ve transfer yasağı kaldırılmıştır. Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar merak etmesin; en kısa sürede onları heyecanlandıracak, Galatasaray'ın yarınlarını, umutlarını ve geleceğini garanti altına alacak bir projeksiyonu hayata geçireceğiz" cevabını verdi.

"TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

TFF'nin seyirci kararı ile ilgili de görüşlerini paylaşan Rezan Epözdemir, "Seyirci, Galatasaray için çok önemli ve çok kıymetli. Tarifsiz. Galatasaray taraftarını tarif etmek için özneden yola çıkıyorum, yükleme doğru tıkanıyorum açıkçası. Galatasaray taraftarı bizim için çok değerli. Taraftarımızla birlikte oynayacağımız günleri iple çıkıyoruz. Onlarla hasretle muhabbetle kucaklaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.