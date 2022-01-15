Rezan Epözdemir'den Işıtan Gün'e tepki

DHA 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:18 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:19

Teknik direktör Domenec Torrent'in takımın başına getirilmesi sürecinde etkili olan yöneticilerden Işıtan Gün'ün geçmiş yıllardaki paylaşımları gün içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışma konusu oldu. Başkan Burak Elmas'ın, "Kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasını yapması ve bunun üzerine Işıtan Gün'ün kamuoyundan özür dilemesinin ardından, sarı kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir de konuyla ilgili sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden, Işıtan Gün'ün geçmişte yaptığı paylaşımları kınayan Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, müktesebatı ve değerleri ile Türkiye'nin en saygın ve kıymetli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Yıllardır mücadele ettiğimiz kadını ötekileştiren ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda yıllardır hukuki mücadele veren bir hukukçu olarak, bu patolojik bakış açısını en hafif tabiriyle kınıyorum.