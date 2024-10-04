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Spor

RFS engeline takıldı! Galatasaray Avrupa'da yaralı

Avrupa Ligi'ne büyük umutlarla başlayan Galatasaray hedeflediklerini gerçekleştirecek oyunu bir türlü ortaya koyamadı. Dün akşam Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında RFS ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip turnuvadaki ilk puanını aldı. İşte detaylar...

Akşam4 Ekim 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
RFS engeline takıldı! Galatasaray Avrupa'da yaralı
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Avrupa Ligi'nde hedefini 'final' olarak belirleyen Galatasaray, büyük yara aldı. Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola engelini aşamadı.

Müsabakaya hızlı başlayan Cim-Bom, kilidi 12. dakikada Mertens'le açtı. Sahanın en iyilerinden biri olan Yunus Akgün, 38. dakikada sahneye çıktı; ancak golden 2 dakika sonra Letonya ekibi Ikaunieks ile farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya tutuk başlayan Aslan, 50. dakikada topu ağlarda gördü.

Okan Buruk'un arka arkaya yaptığı değişiklikler Cim-Bom'u hareketlendiremeyince, sarı kırmızılılar Letonya'dan 1 puanla dönmek zorunda kaldı. Rigas, turnuvadaki ilk puanını aldı.

Transfermarkt verilerine göre; Rigas'ın takım değeri 9.4 milyon euro, Galatasaray'da bu rakam ise 288 milyon euro. Sarı kırmızılılarda Icardi ve Barış Alper etkisiz bir oyun sergiledi. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Rams Park'ta oynanacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarının grup/lig ve sonrası aşamalarında Aralık 2001'den (2-2 vs Barcelona; Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez deplasmanda iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.

MİNİ MESSI YUNUS AKGÜN

Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün ilk golün başlangıcında yaptığı çalımlar görülmeye değerdi. Milli yıldız, 38. dakikada ise fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılılar, Yunus'un performansına kayıtsız kalmadı ve bir paylaşım yaptı. Cim-Bom'un yaptığı paylaşımda, "Mini Messi" ifadeleri yer aldı. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu da Yunus için, "Durdurulamıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.

DEVAM ETMELİYİZ

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, "Buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Kasımpaşa'da olduğu gibi verdik maçı, iyiydik ama 2-0'dan vermememiz gerekiyordu. Devam etmemiz gerekiyor. Ligde lideriz. Burada da 4 puanımız var. Maç maç bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KİMSE MERAK ETMESİN

Galatasaray adına 1 gol atan Yunus Akgün, önemli açıklamalarda bulundu: "Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmesi oldu.

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