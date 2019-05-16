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Paylaşımı binlerce beğeni aldı! Galatasaray sürprizi

Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve adı Galatasaray ile anılan Franck Ribery sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı eski takımını tebrik etti.

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Galatasaray'ın Akhisarspor'u Sivas'ta 3-1 yenerek Zirat Türkiye Kupası'nı müzesien götürmesinin ardından sarı-kırmızılı ismi sürpriz bir isim tebrik etti.

Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve Galatasaray ile adı anılan 36 yaşındaki Franck Ribery, Galatasaray'ın 18. kez kazandığı Türkiye Kupası ile ilgili olarak kutlama mesajı paylaştı.

Franck Ribery paylaşımında "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcunun bu paylaşımının altına yorum yazan Galatasaraylıların bir çoğu "Geri dön" mesajı yolladı.

Bu arada Franck Ribery, Galatasaray'ın 2005 yılında Fenerbahçe'yi 5-1 devirerek Türkiye Kupası'na uzandığı maçın ilk golünü atmıştı. 

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