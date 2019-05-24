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Ribery'den Galatasaray'a transfer cevabı

Bayern Münih'le son sezonunu geçirdikten sonra bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Fransız oyuncu Franck Ribery, kariyerinin son döneminde bilmediği bir ülke ve takım yerine yabancısı olmadığı Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmeye olumlu bakıyor.

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Franck Ribery için ikinci Galatasaray döneminin başlaması uzak değil. Daha önce 23 yaşında geldiği sarı-kırmızılı takımda kısa dönemde taraflı tarafsız herkesi futboluyla kendine hayran bırakan Fransız futbolcu, aldığı tekliften bir hayli mutlu oldu.

36 yaşında olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan 36 yaşındaki Ribery, bilmediği bir ülke ve takım yerine sevildiği ve istenildiği bir takımda olmaya sıcak bakıyor. Ayrıca Müslüman olan futbolcu için Türkiye seçeneği öne çıkıyor.

BİR SÜRE TEKLİFLERİ BEKLEYECEK

Bayern Münih'teki 12 yıllık kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan Ribery, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "2 yıl daha bizimle ol. Yarım kalan hikâyeni tamamla. Hem borcunu öde, hem de bu kulübün efsanesi olarak anıl" teklifine ilk etapta olumlu yanıt verdi.

Ancak bir süre daha gelecek teklifleri bekleme kararı aldı. Arabistan ekiplerinin de istediği futbolcu ya efsane olacağı Galatasaray'ı ya da daha çok para verecek Arap kulüplerinden birini seçecek.

(Sabah)

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