Ricardo Mathiasi, Manchester United'ın radarında

Manchester United, Internacional'in genç forveti Ricardo Mathias'a ilgi gösteriyor. Globo Esporte'nin haberine göre, Premier Lig ekibi 19 yaşındaki oyuncuyu Maracanã Stadyumu'nda izlemek üzere bir scout ekibi gönderdi.

Hafta içi oynanan maçta yedekten oyuna giren Mathias, Manchester United'ın scout ekibinden Alexandre Torres'in dikkatini çekti. Eski bir futbolcu olan ve Brezilya futbol efsanesi Carlos Alberto Torres'in oğlu olan Alexandre Torres, United adına resmi görev kapsamında tribündeydi.

United'ın ilgisinden önce Mathias, zaten Avrupa'nın dev kulüplerinin ve yerli yatırımcıların radarına girmişti. PSV Eindhoven, onu Eredivisie'ye kazandırmak için girişimde bulunmuş, ayrıca iki Brezilyalı yatırım grubu da oyuncunun haklarını almak üzere adım atmıştı. Ancak bu girişimlerin hiçbiri somut bir transferle sonuçlanmadı. Premier Lig'den ismi açıklanmayan başka bir kulüp ise ciddiyetini göstermek için çoktan niyet mektubu göndermiş durumda.

1.92 boyundaki Mathias, sahada fizik gücüyle öne çıkan bir isim. Ancak boyuna rağmen oldukça hızlı ve çevik, bu da onu savunmalar için sürekli bir tehdit haline getiriyor. Oyun stili, sıkça Robert Lewandowski'ye benzetiliyor. Bayern Münih yıldızı gibi Mathias da boş alan yaratma, geriye gelip top alma ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde oynama konularında oldukça yetenekli.

Mathias, 2022'de Nova Iguacu'dan Internacional'e transfer olduğundan beri sınırlı forma şansı bulmasına rağmen olumlu bir izlenim bıraktı. Porto Alegre ekibinde 17 A takım maçına çıktı ve 3 gol attı.

Mathias'ın hızlı gelişimi, piyasa değerinin de sert bir şekilde artmasına yol açtı. Sadece bir yıl önce 1 milyon euro değer biçilen oyuncunun piyasa değeri, etkileyici performanslarıyla 12 ayda 4 milyon euroya çıktı. Internacional, oyuncuyla 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzalarken serbest kalma bedelini de 65 milyon euro (56 milyon £ / 75 milyon $) olarak belirledi.