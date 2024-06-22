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Spor

Ricardo Quaresma: Beşiktaş başkanını bekliyorum

Daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye-Portekiz maçı öncesinde konuştu.

22 Haziran 2024 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma: Beşiktaş başkanını bekliyorum
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Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO 2024'teki Türkiye - Portekiz karşılaşması öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, "Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna ise, "Göreceğiz. Beşiktaş başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, Siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.

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