Ricardo Quaresma: ''Evimizde banyo yoktu''

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 19:44

Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinde bir televizyon kanalında röportaj verdi ve koronavirüs süreciyle ilgili konuşurken, dikkat çeken de sözler kullandı.

Futbolu çok özlediğini belirten Portekizli futbolcu, "Burada ailemle birlikte evimde, dış hayattan izole bir şekilde yaşıyorum. Futbol oynamayı çok özledim. Formumu korumaya çalışıyorum, evimde mini bir spor salonum var." dedi.

"EVİMİZDE BANYO YOKTU"

Çocukken çok sık duş alamadığını belirten Quaresma, "Ben çocukken, sık sık duş alamazdım çünkü evimizde banyo yoktu. Bugün günde 4 ya da 5 kez yıkanıyorum. Artık su faturasını ödeyecek param var." ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIM İLK ŞEY SAATTİ"

Saatinin kendisi için büyük önemi olduğunu da kaydeden Portekizli oyuncu, "Sahip olduğum şeyleri göstermeyi pek sevmiyorum. Ancak saatimin benim için büyük bir önemi var. İlk sözleşmemi yapıp, iyi para kazanmaya başladığımda aldığım ilk şey saatimdi. Çünkü tüm futbolcuların kolunda büyük saatler olduğunu görmüştüm ve benim de bir gün böyle bir saatim olacağını düşünmüştüm." diye konuştu.