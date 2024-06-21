İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,858
  • EURO
    35,1583
  • ALTIN
    2500.52
  • BIST100
    10738.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ricardo Quaresma: Portekiz finale kalacak ve kazanacak
Spor

Ricardo Quaresma: Portekiz finale kalacak ve kazanacak

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ülkesi Portekiz'in EURO 2024 performansı için iddialı konuştu.

21 Haziran 2024 Cuma 14:14 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma: Portekiz finale kalacak ve kazanacak
ABONE OL

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesi için iddialı açıklamalarda bulundu.

Quaresma, "Bence Portekiz tarihindeki en eksiksiz jenerasyon bu. 11'de yer alan bir oyuncuyu çıkarıp yerine başka bir oyuncu alırsanız bile hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sonuna kadar gitmek için her şeye sahipler." dedi.

"ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Portekizli yıldız, sözlerine, "En büyük takımların seviyesinde olduğumuzu anlamalıyız. Biz Portekizliler hala biraz küçük zihniyetindeyiz. Kim olduğumuzu ve sahip olduğumuz yetenekleri ortaya koymaktan korkuyoruz. Zihniyeti değiştirmeliyiz." diye devam etti.

Quaresma son olarak, "Portekiz finale kalacak ve kazanacak. Ben buna inanıyorum. Pek çok şey olabilir, finale kalamayabiliriz ama ben takıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.

SIRADAKİ MAÇ PORTEKİZ - TÜRKİYE

Portekiz, EURO2024'te A Milli Takım'ın da bulunduğu F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki ilk maçta Çekya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Portekiz, ikinci maçta ise 22 Haziran Cumartesi günü A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.