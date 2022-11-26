Ricardo Quaresma transferi duyurdu! Resmen geri dönüyor

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma sahalara geri dönüyor. Son olarak Guimaraes'te forma giyen ve geçtiğimiz yazdan bu yana boşta olan Ricardo Quaresma, transfer hakkında konuştu.

RICARDO QUARESMA: OYNAMAK İSTİYORUM

Dünya Kupası'nda Portekiz ile Gana'nın karşılaşacağı maç öncesi konuşan Ricardo Quaresma, hala oynamak istediğini belirtirken, "Bunun için hazırlıklarımı yapıyorum. Zamanı geldiğinde herkese haber vereceğim." dedi ve taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

RICARDO QUARESMA'YA TEKLİFLER VAR

Ricardo Quaresma bazı teklifler aldığını belirtirken, "Düşünmemiz gereken şeyler var. Bir aile olduğunda düşünmemiz gereken şeyler var. Herkes için en iyisi, benimle birlikte olan insanlarla oturup, sonra karar vereceğim." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ OLDU

Ricardo Quaresma, bir dönem formasını giydiği ve taraftarların sevgilisi olduğu Beşiktaş formasını 227 kez terletti ve toplam 16943 dakika süre aldı. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, 38 gol ve 78 asistle skora etki etmişti. Portekizli, siyah-beyazlılarla 2 lig 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.