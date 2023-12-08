İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9829
  • EURO
    31,254
  • ALTIN
    1888.77
  • BIST100
    7952.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı! ''Geri dönmek isterim''
Spor

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı! ''Geri dönmek isterim''

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah beyazlıların Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi İstanbul'a geldi ve açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı çok özlediği söyleyen Portekizli yıldız 'Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Aralık 2023 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı! ''Geri dönmek isterim''
ABONE OL

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Türkiye'ye geldi.

Quaresma, Cumartesi günü oynanacak derbi için Bein Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kendisi için özel bir ülke olduğunu söyleyen Quaresma, "İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer." dedi.

'BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM'

Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, 'Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak.' ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTERİM"

Beşiktaş'tan teklif sorusunu cevaplayan Quaresma, "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.