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Spor

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı

Son olarak Vitoria Guimaraes'te forma giyen Ricardo Quaresma, verdiği röportajda kariyerine dair konuştu ve Beşiktaş için itirafta bulundu.

14 Haziran 2024 Cuma 14:25 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak Vitoria Guimaraes forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, röportajında, "Birçok teklif alıyorum ama bazı projelerde yer almanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Kariyerimin mutlu bir şekilde bitmesi için Porto ya da Beşiktaş'ta olması gerekiyordu. Bugünlerde bunu düşünmüyorum ama bu kulüplerden birine gidebilseydim dünyanın en mutlu oyuncusu olurdum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.

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