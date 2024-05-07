Beşiktaşlı eski futbolcu Ricardo Quaresma, İstanbul'u ziyaretinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız ismin o açıklamaları...

'FUTBOL OYNAYACAKSAM BEŞİKTAŞ YA DA PORTO'

"İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum. Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası.'

'EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM'

'Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum."

'KİMSEYLE KONUŞMADIM'

'Beşiktaş'tan kimse ile konuşmadım. Kişisel işlerim için geldim.'

'FERNANDO SANTOS, BENİ İSTEDİ'

'Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedi. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler.'

'SEMİH KILIÇSOY HARİKA'

'Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var.'

'ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇALIŞMAK İSTERİM'

'Şenol Güneş ile çalışmayı çok isterim. Çok tecrübeli, çok öğretici. Ona çok saygı duyuyorum ve Şenol Güneş'i çok seviyorum. Birlikte çok şey kazandık. Teknik direktörlük yolunda ondan çok şey öğrenmek isterim.'

'BENİ OYNATMAYACAĞINI SÖYLEDİ'

'Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Transfer olduğumda çok iyi durumda değildim. Şenol Hoca, benimle konuştu ve fiziksel olarak iyi olmamam halinde, beni oynatmayacağını söyledi. Başta kötü hissettim ama motive oldum ve daha iyi hale geldim. Kendi aramızda Şenol Güneş ile belli savaşlar verdik ama çok güzel başarılar yakaladık.'

'TAKIM İYİ DEĞİLSE KENDİNİ GÖSTEREMEZ'

'Sadece Gedson Fernandes için konuşamayız. Takımın durumuna bakarak, oyuncuların performansı değerlendirilir. Kaliteli oyuncular bazen istediği özgürlüğü alamazsa, istediği performansı veremez. Kulüp içinde noluyor bilemiyorum. Ancak Fernandes çok yetenekli bir oyuncu. Takım iyi değilse, oyuncu kaliteli olsa bile kendini gösteremeyebilir.'

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI KADAR SEVMEDİLER'

'Beşiktaş taraftarı kadar beni bu kadar seven olmadı. Onların bende yeri çok ayrı ve ölene kadar böyle kalacak.'