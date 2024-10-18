Ricardo Quaresma'dan jübile açıklaması

Ricardo Quaresma, Portekiz'de katıldığı bir etkinlikte kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Quaresma emekliliğiyle bir karar vermediğini ve futbolu hangi takımda bırakacağını bilmediğini söyledi.

Portekizli futbolcu, "Kariyerimde bende etkisi olan 3 takım oldu. Futbola başladığım Sporting. Sonrasında kariyerim boyunca iki aşkım oldu, Porto ve Beşiktaş. Bir daha oynamayacaksam en azından Porto ya da Beşiktaş'ta bir veda maçı olsun isterim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE PORTO'DA İKİ FARKLI DÖNEM

Ricardo Quaresma, Sporting'de başladığı futbol kariyerini Barcelona'da sürdürdü.

Quaresma, 2004'te Porto'ya transfer olurken ardından sırasıyla Inter ve Chelsea formalarını giydi.

2010'de Beşiktaş'a imza atan ve 3 sezon siyah-beyazlı takımda oynayan deneyimli futbolcu, Al-Ahli döneminin ardından 2014'te Porto'ya döndü. Portekiz ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma 4 yıllık ikinci döneminin ardından takımdan ayrıldı.

Türkiye'de Kasımpaşa forması da giyen Ricardo Quaresma son olarak Vitoria'da oynadı. 41 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 681 maçta 112 gol 166 asist kaydetti.