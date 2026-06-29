İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6658
  • EURO
    53,2237
  • ALTIN
    6101.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ricardo Quaresma'dan Portekiz'e sert eleştiri
Spor

Ricardo Quaresma'dan Portekiz'e sert eleştiri

Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma'dan Portekiz'e sert eleştiri
ABONE OL

Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansına tepki gösterdi. Portekiz'in eski oyuncusu, grup aşamasında Kolombiya ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"RİSK ALMAKTAN KORKUYORLAR"

Quaresma, Portekizli oyuncuların sahada risk almaktan çekindiğini söyledi. Eski futbolcu, "Karakter, mutluluk, neşe ve yaratıcılıktan yoksunlar. Oyuncular risk almaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

"KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"

Portekiz'in oyununu yeterli bulmadığını belirten Quaresma, takımın alışılmış cesaretinden uzak göründüğünü dile getirdi.

Quaresma, "Neşe eksikliği, mutluluk eksikliği, yaratıcılık eksikliği, her zaman sahip olduğumuz o cesaret eksikliği, istek eksikliği var. Karakter eksikliği var. Maçı canlı izleme fırsatım oldu ve bunu tartıştık. Yorgun ve motivasyonları düşük gibiydiler." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR"

Ricardo Quaresma, Portekiz kadrosunda kalite ve yetenek bulunduğunu ancak bunun sahaya yeterince yansımadığını savundu.

Quaresma, "Dünya futbolunun en önemli turnuvasındalar. Oyuncular bolca kalite ve yeteneğe sahip, ancak neşe, mutluluk, yaratıcılık ve risk alma korkusundan yoksunlar... Oyuncular risk almaktan korkuyor gibi görünüyor." açıklamasını yaptı.

RAKİP HIRVATİSTAN

Portekiz, Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.