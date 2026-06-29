Ricardo Quaresma'dan Portekiz'e sert eleştiri

Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansına tepki gösterdi. Portekiz'in eski oyuncusu, grup aşamasında Kolombiya ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"RİSK ALMAKTAN KORKUYORLAR"

Quaresma, Portekizli oyuncuların sahada risk almaktan çekindiğini söyledi. Eski futbolcu, "Karakter, mutluluk, neşe ve yaratıcılıktan yoksunlar. Oyuncular risk almaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

"KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"

Portekiz'in oyununu yeterli bulmadığını belirten Quaresma, takımın alışılmış cesaretinden uzak göründüğünü dile getirdi.

Quaresma, "Neşe eksikliği, mutluluk eksikliği, yaratıcılık eksikliği, her zaman sahip olduğumuz o cesaret eksikliği, istek eksikliği var. Karakter eksikliği var. Maçı canlı izleme fırsatım oldu ve bunu tartıştık. Yorgun ve motivasyonları düşük gibiydiler." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR"

Ricardo Quaresma, Portekiz kadrosunda kalite ve yetenek bulunduğunu ancak bunun sahaya yeterince yansımadığını savundu.

Quaresma, "Dünya futbolunun en önemli turnuvasındalar. Oyuncular bolca kalite ve yeteneğe sahip, ancak neşe, mutluluk, yaratıcılık ve risk alma korkusundan yoksunlar... Oyuncular risk almaktan korkuyor gibi görünüyor." açıklamasını yaptı.

RAKİP HIRVATİSTAN

Portekiz, Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.