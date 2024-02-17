Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Portekizli yıldızın oğlu Ricky Quaresma, babasının Beşiktaş'a dönmeme sebebinin Samet Aybaba'nın açıklamaları olduğunu söyledi. Quaresma'nın kendisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

OĞLUNUN PAYLAŞIMI

Samet Aybaba'nın babası için yaptığı açıklamaları alıntılayan Ricky Quaresma, sosyal medya hesabından, "Beşiktaş'a neden geri gelmediğini soruyorsunuz? İşte babamın geri dönmemesinin sebebi" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Quaresma'nın kendisi de resmi sosyal medya hesabından Samet Aybaba'nın sözlerini paylaşarak, "Benim geçmişime saygı duyun" sözlerini paylaştı.

SAMET AYBABA NE DEDİ?

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Aralık ayında Ricardo Quaresma'nın olası transferi için taraftardan gelen soruya, "Daha neler. Ne yapacağız olum Quaresma'yı" şeklinde cevap vermişti.