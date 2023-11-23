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Spor

Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya destek paylaşımı

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken takımın eski yıldızı Ricardo Quaresma, başkan adayı Serdal Adalı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek oldu.

23 Kasım 2023 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya destek paylaşımı
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken; eski futbolculardan Ricardo Quaresma, başkan adaylarından Serdal Adalı hakkında bir paylaşım yaptı.

"SİZİ GÖRMEK MUTLULUK OLACAK"

Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, "Sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Ricardo Quaresma transferinde önemli bir rol oynamıştı.

Quaresma, Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca çıktığı 227 resmi maçta 38 gol 77 asistlik performans gösterirken, 2 de şampiyonluk yaşadı.

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