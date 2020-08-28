Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması

28 Ağustos 2020 Cuma 23:06 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 23:06

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile transfer görüşmeleri yapan Ricardo Quaresma, Brezilya'da bir röportaj verdi ve transferle ilgili konuştu.

Brezilya'ya gidebileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kasımpaşa forması giyen 36 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 174 maça çıktı ve 25 gol, 52 asistlik performans sergiledi.